Warum das so ist, können Kyba und die Karte nicht erklären. Zu entdecken gibt es dennoch viel: Lassen wir Deutschland hinter uns und betrachten die großen dunklen Flecken. In der kompletten Sahara brennt kein Licht. Länder wie Mali und Niger liegen komplett im Dunkeln. Besonders kontrastreich auch: Nordkorea. Stockdunkel wie das Meer. Südkorea dagegen hell erleuchtet. Die Grenze dazwischen: eine helle Lichterkette.

Ein ähnliches Phänomen zeigt sich auch zwischen Indien und Pakistan: Pakistan dunkel - Indien dagegen überraschend hell und zwar flächendeckend. Indien ist damit einer der größten Lichtflecken der Weltkarte. Man sieht also, dass die Karte zwar eigentlich nur Licht zeigt, indirekt aber auch politische Verhältnisse und Entwicklungen - zum Beispiel in Krisen- oder Kriegsgebieten.

Da ist es oftmals der Fall, dass die elektrische Beleuchtung ausgeht. Zum Beispiel in Syrien sieht man eine starke Reduzierung vom Licht am Anfang des Krieges und langsam kommt das Licht zurück.

So trägt die Lichtverschmutzung auch zum Insektensterben bei. Ein ernsthaftes Problem, denn wenn man den Zahlen glaubt, haben wir nicht mehr so viele davon: In den letzten knapp 30 Jahren ist die Biomasse der Insekten um 75 Prozent zurückgegangen. Licht ist nicht der einzige Übeltäter, aber eine Möglichkeit selbst etwas gegen das Sterben zu tun. So könnte man zum Beispiel die nette Solar-Gartenbeleuchtung auch einfach Mal abschalten.