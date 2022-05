Als neue ESA-Astronautin befindet sich nun die Italienerin Samantha Cristoforetti auf der Raumstation. "Ich freue mich zu sehen, dass Samantha die europäische Präsenz im Weltraum fortsetzt", sagte Maurer über seine Nachfolgerin. "Ich bin überzeugt davon, dass sie an die herausragende Arbeit anknüpfen wird, die von den Wissenschaftlern auf der Erde vorbereitet wurde." Cristoforetti verbrachte bereits von Herbst 2014 und Sommer 2015 Zeit auf der ISS und ist bis heute die Europäerin mit den meisten Tagen im All. In Zeiten des Kriegs in der Ukraine will sie mit ihrer Mission besonders für ein friedliches Miteinander auf der Erde werben.