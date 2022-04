Was macht man für gewöhnlich am Wochenende? Man trifft sich womöglich mit Freunden zu einer geselligen Runde. Schade, wenn man aus Zeitgründen die halbe Truppe knapp verpasst und es vielleicht nicht mal fürs Händeschütteln zwischen Tür und Angel reicht.

Vielleicht ist das aber auch ganz gut so. Denn nach dem neuerlichen touristischen Begängnis auf der Internationalen Raumstation ISS könnte wieder etwas wissenschaftliche Ruhe einkehren. Für die Investoren Larry Connor, Mark Pathy und Eytan Stibbe heißt der kommende Sonnabendabend das Ende ihrer Ferien im Orbit. Das Ticket zum aktuellen Außenposten der Menschheit hatte die drei je 55 Millionen US-Dollar gekostet. Die Axiom Mission 1 mit Berufsastronaut Michael López-Alegría als Missionskommandant soll in der Nacht zum Sonntag 0:35 Uhr unserer Zeit abdocken.

Start für Esa-Astronautin am Sonnabend – vielleicht

Die ISS-Dauerschicht um Matthias Maurer und Co. darf sich aber über neue Gesichter freuen, oder alte Bekannte – wie man's nimmt: Ab Sonnabendvormittag 11:26 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit geht's für die Crew-4 genannte Besatzung Richtung Umlaufbahn, Ankunft dann am Sonntag. Also, wenn die irdischen Witterungsbedingungen passen. Bis Mitte des Monats war noch der 21.4. für den Lift-Off angesetzt, jetzt also der 23.4. Oder Sonntag. Oder Montag. Das sind die weiteren Optionen. (Verabreden Sie sich im Weltall besser nie mit Menschen, die auf pünktliches Erscheinen Wert legen.) Esa-Astronautin Samantha Cristofforetti bei Trainingsstart im Frühjahr 2021. Bildrechte: Esa/Nasa

An Bord ist auch die Esa-Raumfahrerin Samantha Cristoforetti. Als erste italienische Astronautin wird sie von den heimatländischen Medien auch liebevoll Astro-Samantha genannt. Für die Italienerin ist der Flug kurz vor ihrem 45. Geburtstag auch ein Wiedersehen mit der Raumstation: Cristoforetti lebte und arbeitete bereits zwischen Herbst 2014 und Sommer 2015 auf der ISS und ist bis heute die Europäerin mit den meisten Tagen im All und den zweitmeisten insgesamt, wenn man die Herren im Kollegenkreis dazurechnet.

ISS als Sprungbrett

Cristoforetti ist nicht die einzige Frau an Bord des Crew-Dragon-Raumschiffes. Die Nasa-Astronautin Jessica Watkins startet zu ihrem ersten Flug in den Weltraum. Ein Name, den man sich auf jeden Fall merken sollte, schließlich wurde Watkins für das Artemis-Mondprogramm der Nasa ausgewählt. Dagegen wirkt der Trip zur ISS wie ein beschaulicher Wochenendausflug.

Allerdings einer vorerst ohne Rückflugticket – wann die Crew-4 wieder auf dem Heimatplaneten landen wird, hat die Esa noch nicht festgelegt. Erfahrungsgemäß ist von einem halben Jahr auszugehen, also deutlich länger als die Touri-Aufenthalte. Bei so einer langen Zeit kommt es auf ein paar Tage Abflugverspätung dann auch nicht an. Und überhaupt: Wenn die Flugsessel so bequem wie die Trainingssitze sind, auf denen die Truppe für das Reklamebild der Nasa (oben) schon mal Platz genommen hat, ist das ja eh kaum ein Unterschied zu den Wartesesseln einer Airline-Lounge am Flughafen.