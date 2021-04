Da normalerweise nur sechs bis sieben Expeditionsteilnehmer an Bord der Station sind, mussten die NASA-Flugingenieure Michael Hopkins, Victor Glover und Shannon Walker in den vergangen Tagen die Station vorbereiten, um die neuen Besatzungsmitglieder vorübergehend unterzubringen. Das Trio richtet zusätzliche Schlafstationen ein. Dank der Schwerelosigkeit sind keine Matratzen nötig, sondern nur Schlafsäcke, die an der Wand festgemacht werden – oder in kleinen Schlafkojen. Durch den Wechsel der Besatzungen werden in den nächsten Tagen sogar zeitweise elf Personen in der Raumstation sein.