Ernährungswissenschaft Intervallfasten hilft auch im Alter

Die ersten Zimtsterne und Christstollen liegen bereits in den Supermärkten und spätestens am 24. Dezember beginnt dann in vielen Familien die große Völlerei. Danach stellt sich oft die Frage: Wie bekommt man die aufgebauten Pfunde wieder herunter?



In den vergangenen Jahren ist dafür das sogenannte Intervallfasten immer mehr in Mode gekommen: eine Methode, bei der die Zeitfenster für die Nahrungsaufnahme am Tag stark reduziert werden. Weit verbreitet ist das 16:8-Fasten, bei dem nur innerhalb von acht Stunden gegessen werden darf und die restlichen 16 Stunden am Tag gefastet wird.