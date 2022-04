Was führt effektiver zu weniger Kilos auf der Waage, Intervallfasten oder die Kalorienzufuhr einschränken? In einer chinesischen Studie am Nanfang Universitäts-Hospital in Guangdong mit übergewichtigen Menschen zwischen 18 und 75 Jahren und einem Bodymassindex zwischen 28 und 45 wurde genau das miteinander verglichen: Eine Gruppe der Studie durfte zwölf Monate lang nur zwischen acht Uhr früh und nachmittags 16 Uhr eine bestimmte Menge an Kalorien zu sich nehmen, die andere Gruppe durfte die gleiche Menge Kalorien aufnehmen, aber frei über den Tag verteilt. Die Kalorienzufuhr der männlichen Probanden lag zwischen 1.500 und 1.800 Kalorien, die der teilnehmenden Frauen zwischen 1.200 und 1.500 Kalorien. Nach einem Jahr zeigte sich, dass in der Studiengruppe mit dem Acht-Stunden-Zeitfenster zum Essen durchschnittlich acht Kilo Gewicht abgenommen wurde, in der anderen 6,3 Kilo. Außer dem Gewicht wurden auch andere Faktoren analysiert, wie sich der Körper entwickelt hatte, zum Beispiel Taillenumfang, BMI, Körperfett, Magermasse und Blutdruck.