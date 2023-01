Eine weitere interessante Erkenntnis der Studie besteht darin, dass nicht alle Bereiche des Verdauungstrakts gleichmäßig von den Veränderungen betroffen waren. Tatsächlich wurden nur die Gene im oberen Teil des Dünndarms aktiviert, während dies beim unteren Abschnitt nicht der Fall war. Die Forschenden schließen daraus, dass sich Schichtarbeit auch auf das Risiko für Verdauungsstörungen und Krebs auswirken kann, da hier der natürliche 24-Stunden-Rhythmus des Körpers gestört wird.



Frühere Studien hatten bereits ergeben, dass eine solche Störung des sogenannten zirkadianen Rhythmus – der für Menschen normale Schlaf-Wach-Takt – zu Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen führen kann. "Den zirkadianen Rhythmus finden wir in jeder Zelle", erklärt Prof. Panda. In der Studie hätte sich gezeigt, dass das zeitlich eingeschränkte Essen den zirkadianen Rhythmus in zwei regelmäßig Wellen synchronisiert habe: eine während des Fastens und eine direkt nach der Nahrungsaufnahme. "Wir nehmen an, dass dies dem Körper dabei hilft, verschiedene Prozesse zu koordinieren", so der Forscher.