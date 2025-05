Das wäre laut Aussage der Studienautoren in etwa in einer Größenordnung mit den Kosten, die Extremwetterereignisse verursachen. Bernd Lenzner ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Division of BioInvasions am Department für Botanik und Biodiversitätsforschung der Universität Wien. Er sagt, aufgrund der derzeit lückenhaften Datengrundlage und der geringen Artenauswahl müssen die aktuellen Ergebnisse mit etwas Vorsicht interpretiert werden: "Modellvorhersagen sind nur so gut wie die Datengrundlage, auf der sie entwickelt wurden. In der aktuellen Studie wird eine kleine Teilmenge an Arten – 162 der 3500 bekannten invasiven gebietsfremden Arten – verwendet und für 120 von 162 Arten sind Kosten aus lediglich einem Land bekannt."