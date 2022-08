Arten, die sich über Regionen hinaus ausbreiten, in denen sie heimisch sind – man spricht von einer Invasion – kosten die Weltwirtschaft viel Geld. Zum Beispiel, weil die Arten sich aggressiv ausbreiten und womöglich in ihren neuen Lebensräumen wieder ausgerottet werden müssen. Oder weil sie die Ernte zerstören. In einer aktuell im Fachjournal "Scientific Reports“ veröffentlichten Studie hat ein Team aus Wissenschaftlern berechnet, wie viel solche Invasionen die Weltwirtschaft kosten – allerdings lediglich in Bezug auf Amphibien und Reptilien. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass allein die Invasionen dieser beiden Tierklassen von 1986 bis 2020 Kosten in Höhe von mindestens 16 Milliarden Euro verursacht haben.