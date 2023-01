Vielen der Arten kommt in Ökosystemen eine tragende Funktion zu, etwa indem sie verrottende Pflanzen ersetzen. Es gibt aber auch schädliche Schnecken, die einheimische Arten bedrohen und Schäden in der Landwirtschaft verursachen. Zu diesen gehören die Laevicaulis-Arten und die afrikanische Riesenschnecke Lissachatina fulica, die kürzlich aus dem tropischen Afrika in den Mittelmeerraum eingeschleppt wurden.