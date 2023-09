Die Schnelligkeit und Häufigkeit, mit der sich invasive Arten auf der Welt ausbreiten, ist überall ein sehr großes Problem

Nicht-heimische Arten können sich negativ auf örtliche Ökosysteme auswirken und verursachen Schäden in Milliardenhöhe

Hauptursache ist der Mensch, der menschgemachte Klimawandel begünstigt die Ausbreitung zudem

Erste Maßnahme sollte nicht Ausrottung sein

Das illustrative Glück ist ihm hold: Hanno Seebens muss nur mal eben aus dem Fenster in die Bäume schauen, dann hat er es schon, dieses perfekte bildliche Beispiel, was da im spätsommerlichen Dunkelgrün vor sich hintschirpt.

Papageien, und das in Deutschland.

Hanno Seebens ist Biodiversitätsforscher am Frankfurter Senckenberg-Institut und gerade in Bonn zugange. Im klimatisch begünstigten Rheinland hat sich seit der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts ein kleiner grüner Vogel breitgemacht, Halsbandsittich heißt er. Eine Papageienart, dessen Heimat eigentlich in Afrika südlich der Sahara liegt, von Gambia bis Dschibuti, und in Asien, insbesondere Indien. "Diese Art besetzt Nistplätze und verdrängt damit einheimische Arten." Platanen stehen dabei besonders hoch im Kurs – ausgerechnet ein amerikanisch-orientalischer Baum.

In einigen milden Großstädten Deutschlands, darunter Köln, gesellt sich mit dem verwandten Großen Alexandersittich noch ein Tier dazu, das dem, was wir unter einem Papageien verstehen, erheblich näherkommt. Und ebenfalls das Zeug hat, sich als Neozoon in der Republik breit zu machen – zumindest dort, wo ihm das Wetter genehm ist.

Anthropozän: Invasive Arten sind weltweit ein Problem