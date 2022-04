Klimawandel kann jetzt abgemildert werden, bei schnellem Verzicht auf fossile Energieträger

1,5-Grad-Ziel ist kurzfristig kaum zu halten, langfristig bestehen aber noch Chancen

neue Technologien schneller günstig verfügbar als gedacht

Wirklich Schluss mit fossiler Energie

Ein Lobgesang ist der Bericht freilich nicht. Dafür einer, der eine eindeutige Sprache spricht: Das fossile Zeitalter ist vorbei, ein für alle Mal. Für diese Dekade gilt es, endlich das Ruder rumzureißen und Kohle, Öl und Gas den Rücken zu kehren. 2019 hat deren Verbrennung Rekordwerte erzielt. Die Dekarbonisierung lässt viel zulange auf sich warten. Darauf weist Jan Christoph Minx hin, der am Berliner Mercator-Institut forscht und sich als ein Koordinierender Leitautor mit diesem Thema im neuen IPCC-Bericht auseinandergesetzt hat. Aber selbst hier gebe es Anzeichen für Fortschritte: Die Zunahme fossiler Energieträger habe sich verlangsamt. Klimafreundliche Technik: Im Vergleich zu den Preisen vor zwanzig Jahren gibt es die heute für nen Appel und ein Ei. Bildrechte: IPCC, MDR/Florian Zinner

Was der Bericht auch deutlich macht: Das ambitionierte 1,5-Grad-Ziel wird mehr und mehr zu einer theoretischen Herausforderung, deren Erreichbarkeit Zweifel aufkommen lässt. Um das 2-Grad-Ziel steht es nicht viel besser: "Das würde ab 2030 Dekarbonisierungsraten jenseits jeglicher Präzedenzfälle verlangen" – sprich: ein noch nie gesehenes Engagement. Das sagt Volker Krey in einem Briefing des Science Media Centers. Krey ist Energie- und Umweltforscher am IIASA im österreichischen Laxenburg und ebenfalls Leitautor für den neuen IPCC-Bericht.

Krey weist auf einen doppelten Misstand hin, was die kurzfristigen Maßnahmen zur klimatischen Schadensbegrenzungen betrifft: Die bisher implementierten Politikmaßnahmen würden nicht mal reichen, um die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Geschweige denn die, die eigentlich notwendig sind. Immerhin: Maßnahmen nicht-nationaler Akteure (wie z.B. Unternehmen) haben das Potenzial, diese Lücke zu schließen.

Die positive Nachricht ist: Es gibt noch 1,5-Grad-Pfade. Jan Christoph Minx Klima- und Nachhaltigkeitsforscher

Trotzdem sind jetzt Maßnahmen angesagt, die jeden einzelnen Menschen betreffen werden. Die sozialen Aspekte im Wettlauf gegen die Klimakrise sind zum ersten Mal Teil des IPCC-Berichts. Dabei geht es zum einen um Verhaltensänderungen an sich: Zum Beispiel, wie es gelingen kann, dass Menschen weniger Fleisch verzehren. Außerdem behandelt dieser Teil relevante Infrastrukturanpassungen – also etwa neue Fahrradwege oder Sammeltaxiangebote. Schließlich geht es noch um Endnutzungstechnologien: Wärmepumpen in Neubauten zum Beispiel.

Überschreiten des 1,5-Grad-Ziel (zumindest vorerst) wahrscheinlich

Der Teilbericht zeigt Methoden auf, Treibhausgas-Emissionen zu verhindern und zu begrenzen – und richtet sich damit an politische Entscheidungsträgerinnen und -träger. Das ist kein Freifahrtschein für jede Einzelne und jeden Einzelnen, denn schließlich obliegt es allen, diese menschgemachte Katastrophe zu verhindern. Ohne die politischen Weichenstellungen wird es aber nicht funktionieren. Ein Grund, warum die Finalisierung des Papiers diesmal besonders lang gedauert hat. Zwar haben die beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler das Vorrecht zu entscheiden, was im Bericht steht und was nicht. Den Wunsch, ihre Interessen vertreten zu wissen, verspüren die Länder dieser Welt natürlich trotzdem. Auch im Klimaschutz bereits ambitionierte Nationen.

Ambitioniert erscheint es ebenfalls, nach wie vor am 1,5-Grad-Ziel festzuhalten – angesichts der Tatsache, dass von Dekarbonisierung nicht viel zu merken ist. Ist zwei Grad das neue Einskommafünf? "Die positive Nachricht ist: Es gibt noch 1,5-Grad-Pfade", betont Jan Christoph Minx. Was die betrifft, stünden wir vor einem entscheidenden Jahrzehnt, das nicht noch einmal so aussehen darf wie das vergangene. Klar sein muss auch: selbst bei optimistischen Szenarien ist ein Überschreiten des 1,5-Grad-Ziels wahrscheinlich: Overshooting, also übers Ziel hinausschießen, nennt man das, nur eben im negativen Sinne. Je weiter die Zeit voranschreitet und je weniger Stellschrauben für eine nachhaltige Erwärmung gedreht werden, desto weniger kann sich das Klima erholen. Bildrechte: IPCC/MDR WISSEN

Langfristig sollte es aber keinen Abgesang auf die ambitionierten 1,5 Grad geben, in der Hoffnung, dass man es "schon irgendwie wieder hinbekommt". Moderne Technologien wie Direct Air Capture – also das Herausfiltern von Treibhausgasen in der Luft – und das Speichern im Boden können hier unterstützen, zumindest wenn sonst nichts hilft. Klassische Emissionsreduktionen und natürliche Neutralisierung – Stichwort Aufforstung – sollten aber den Vorrang haben.