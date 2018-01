"Die eine Zigarette wird schon nicht schaden." Von wegen. Genussraucher, denen eine einzige Zigarette am Tag reicht, fühlen sich zu Unrecht gesundheitlich auf der sicheren Seite. Darauf weisen Forscher in der aktuellen Ausgabe des "British Medical Journal" hin. Auch leichte Raucher riskieren Herz-Kreislauferkrankungen oder einen Schlaganfall. Verglichen mit den starken Rauchern, die zwanzig Zigaretten am Tag konsumieren, ist das Risiko bei Genussrauchern demnach nur knapp halbiert – und die einzelne tägliche Zigarette damit weder wirklich risikofrei oder gar "gesünder" als zwanzig Stück pro Tag.