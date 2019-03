Minus 3,9 mag - für Astrofans ist das eine gute Zahl. Denn sie bedeutet, dass ein Objekt am Himmel gut zu sehen ist. Mag steht dabei für Magnitudo und ist die Größenklasse der scheinbaren Helligkeit. Und bei der bedeutet minus heller und plus dunkler. Bis zu minus 3,9 – so hell wird die ISS im März am Himmel zu sehen sein. Nur Sonne, Mond und Venus erstrahlen heller.