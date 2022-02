Bis Anfang März ist die Internationale Raumstation ISS wieder mit bloßem Auge am Himmel sichtbar. Immer morgens vor Sonnaufgang können wir in Mitteldeutschland bei gutem Wetter die Station als strahlenden Stern über den Himmel rasen sehen. In diesen Tagen allerdings mischt sich die Freude über dieses unglaubliche Projekt, das nun schon über zwanzig Jahre bemannt um den Planeten kreist, mit den Sorgen über die Entwicklungen auf der Erde.