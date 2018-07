Denn bisher war es nicht möglich so präzise sagen: Bitte schneide die DNA an dieser Stelle und bau dort was Neues ein, so Vogel. Mit Crispr geht das. Und wenn dort keine längere Gensequenz oder ein artfremdes Gen eingebaut werden, ist das Ergebnis "naturidentisch". Das heißt, es lässt sich im Nachhinein nicht mehr feststellen, ob eine Mutation durch Crispr/Cas oder durch Zufall entstanden ist. Und auch die Genschere an sich ist ein natürlicher Mechanismus: Wissenschaftler haben sie im Immunsystem von Bakterien entdeckt.

Doch die noch vergleichsweise junge Genscheren-Technik birgt auch Risiken. So ist etwa unklar, was für einen Einfluss die von uns veränderten Gene in Zukunft auf die Organismen haben werden. Und manchmal macht sie, was sie gar nicht soll, erklärt Vogel.

Off-Target-Effekte sind Ereignisse, die aus Ungenauigkeiten entstehen. Das heißt also, wenn ich dieses Crispr/Cas-Protein an eine bestimmte Stelle im Genom schicke, dann schneidet es eventuell nicht nur da, sondern in einem von Zehntausend oder Hunderttausend oder einer Million Fällen auch an einer anderen Stelle. Prof. Jörg Vogel