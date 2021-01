Autoimmunkrankheiten werden immer häufiger. Dabei kann das Immunsystem nicht mehr zwischen körpereigenen Zellen und Fremdstoffen wie etwa Viren unterscheiden. Das heißt, dass die Abwehrzellen im Körper überreagieren und Haut, Knochen, Organe oder Nervenzellen angreifen. Dadurch wird eigentlich gesundes Gewebe im Körper beschädigt und es kommt zu chronischen Entzündungen in den betroffenen Regionen. Organe oder ganze Organsysteme können so nicht mehr richtig funktionieren. Daraus entwickeln sich chronisch-entzündliche Krankheiten wie etwa rheumatische Arthritis, Morbus Chron oder Multiple Sklerose.



Die Behandlung dieser Krankheiten erfolgt durch die Unterdrückung des überreagierenden Immunsystems. Das bedeutet gleichzeitig, dass die Patienten anfälliger für Infektionen sind. Diese könnten zu Schüben führen und die Krankheit verschlechtern. Ein umfassender Impfschutz ist für diese Menschen also besonders wichtig. Impfungen mit Totimpfstoffen werden von der ständigen Impfkommission daher dringend empfohlen. Das in Deutschland zugelassene Comirnaty ist ein mRNA-Impfstoff. Da nur modifizierte Teile der Virus-mRNA in die Körperzellen gebracht werden und diese anschließend wieder abgebaut wird, entstehen keine kompletten vermehrungsfähigen Viren. mRNA-Impfstoffe sind daher konzeptuell den Totimpfstoffen zuzuordnen.



Laut KKNMS (Krankheitsbezogenes Kompetenznetzwerk Multiple Sklerose) ist eine Impfung gegen SARS-CoV-2 daher auch für Patienten mit Multipler Sklerose ratsam. Natürlich besteht auch hier das Risiko, dass Impfreaktionen wie Abgeschlagenheit, Kopfweh, Temperaturerhöhung oder Schmerzen an der Einstichstelle auftreten können. Darüber hinaus ist es möglich, dass der Impfstoff nicht so gut wirkt, wenn sich die Patienten gerade in einer immunsuppressiven Therapie befinden, bei der das körpereigene Abwehrsystem unterdrückt wird. Idealerweise sollte diese bereits abgeschlossen sein. Aber auch hier sollten sich die Patienten mit ihrem Arzt in Verbindung setzen und individuell entscheiden.