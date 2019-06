In der der Schweiz wurden übrigens schon im Jahr 1975 Funde solcher Zecken beschrieben, eine systematische Erfassung gab es dort seither aber nicht. In Frankreich gab es 2008 erstmals wissenschaftlich erfasste Larvenfunde im Süden des Landes, ab 2015 dann vermehrt Funde der adulten Zecken. 2017/2018 haben französische Forscher erstmals das Zecken-Vorkommen auf 80 Pferdehöfen erfasst - gefunden wurden sie in verschiedenen mediterranen Gebieten, mit Hotspots in Perpignan und Montpellier, keine dagegen in der Camargue. In Spanien wurden 2010 erste Exemplare registriert. Nachdem 2016 ein Mann nach einem Hyalomma-Biss am Krim-Kongo-Fieber gestorben war, über den sich auch noch eine Krankenschwester infiziert hatte, ließ die spanische Regierung das Zeckenvorkommen auf der iberischen Halbinsel erforschen. Fündig wurde sie vor allem bei Widltieren, zumeist Hirschen.