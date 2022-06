12. Juli 2021 Erste Farbbilder von Webb-Weltraumteleskop versprechen "Wow-Effekt"

Am 12. Juli 2022 veröffentlicht das James-Webb-Weltraumteleskop von Esa, Nasa und CSA seine ersten Farbbilder. Projektverantwortliche kündigten bereits einen "Wow Effekt" an. Webb sei so leistungsstark, dass ein nie zuvor gesehener Anblick erwartet werde. Bereits erste Ausrichtungsbilder in Infrarot brillierten in bislang ungekannter Schärfe.