Das Pillen, die nur Zucker enthalten und Spritzen mit Kochsalzlösung mitunter starke Wirkungen bei den Empfängern auslösen, ist in der Medizin lang bekannt. Was den Placebo-Effekt auslöst – ob es die Erwartungen der Menschen sind oder unterbewusste Vorgänge in der Beziehung zwischen Patienten und Ärzten – ist in der Forschung zwar noch umstritten. Doch die Stärke dieser Effekte lässt sich relativ genau bestimmen, wenn Studien so gestaltet sind, wie es bei der klinischen Erprobung der Corona-Impfstoffe geschehen ist. Denn bei allen in den USA und Europa zugelassenen Covid-19-Impfungen wussten die Versuchspersonen bei den Phase-3-Tests nicht, ob sie Impfstoff oder nur ein Placebo – also eine Spritze mit Kochsalzlösung erhalten hatten.