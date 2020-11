Denn das Mikroskop ist nicht nur günstig, es benötige auch kein hochqualifiziertes Personal. Zudem sind die Baupläne für jeden zugänglich (quelloffen) und könnten so von anderen Wissenschaftlern weiterentwickelt werden. "Mit quelloffenen Bauplänen, Komponenten aus dem 3D-Drucker und einer Smartphone-Kamera lässt sich das Baukasten-System UC2 so kombinieren, wie die Forschungsfrage es erfordert", sagen die jungen Forscher vom IPHT, der Friedrich-Schiller-Universität und dem Universitätsklinikum Jena .

So könnten Forschende sich ihre optisches Werkzeug passgenau zu ihren Untersuchungen zusammenstellen: "Mit unserer Methode lässt sich schnell das passende Gerät zusammenstellen, um bestimmte Zellen abzubilden", erläutert Benedict Diederich, Doktorand am Leibniz-IPHT, der den optischen Baukasten gemeinsam mit René Lachmann entwickelte. Beide sind im Forschungsteam von Promovierenden der Arbeitsgruppe Mikroskopie von Professor Rainer Heintzmann vom Leibniz-IPHT und der Universität Jena.

Der Würfel kann selbst gestaltete Einschübe, elektrische und optische Komponenten aufnehmen. Die so entstandenen Module können zu komplexen optischen Instrumenten kombiniert werden. So ließe sich laut den Forschern fast überall das Smartphone in ein leistungsfähiges Mikroskop verwandeln.

Der Würfel kann selbst gestaltete Einschübe, elektrische und optische Komponenten aufnehmen. Die so entstandenen Module können zu komplexen optischen Instrumenten kombiniert werden. So ließe sich laut den Forschern fast überall das Smartphone in ein leistungsfähiges Mikroskop verwandeln.

Der Würfel kann selbst gestaltete Einschübe, elektrische und optische Komponenten aufnehmen. Die so entstandenen Module können zu komplexen optischen Instrumenten kombiniert werden. So ließe sich laut den Forschern fast überall das Smartphone in ein leistungsfähiges Mikroskop verwandeln. Bildrechte: UC2

Ein weiterer Vorteil sei laut den Forschern aus Thüringen, dass die Teile auch relativ kostengünstig ausgetauscht werden und so neue Forschungsgebiete erschlossen werden können. So werden etwa Krankheitserreger mit dem UC2-Baukasten an der Berliner Charité untersucht. "Damit können wir in einem Inkubator lebende Zellen beobachten", berichtet Helge Ewers, Professor für Biochemie an der Freien Universität Berlin und der Charité.