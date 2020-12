Man nehme Lasertechnik, kombiniere sie mit Datenanalysen einer Künstlichen Intelligenz und schwupps! hat man eine neue Mikroskopie-Technologie, mit der man schon in der Zelle Krebskrankheiten aufdecken kann. Mikroskopie-Technik für Diagnosen, ohne Gewebe zu entfernen: Das ist die Zukunftsmusik, an der in Jena im EU-Forschungsprojekt CRIMSON mitkomponiert wird.

Und was wird dargestellt, was sieht man?

Neben der Struktur bzw. Morphologie der Zelle lässt sich durch das in CRIMSON erforschte Verfahren auch deren molekulare Zusammensetzung wie Lipide, Proteinstrukturen etc. darstellen. Man kann beobachten, wie sich die molekulare Zusammensetzung ändert, wenn zum Beispiel eine gesunde Zelle entartet - oder schauen, was molekular passiert, wenn man Wirkstoffe zu der Zelle gibt.

Perspektivisch lässt sich das Verfahren direkt im Körper anwenden. Entweder in Form eines Operationsmikroskops, d.h. an Stellen, wo man mit einem Mikroskop während der Operation hinkommt oder auch endoskopisch z.B. im Rahmen einer Blasen-, Magen-, Darm-Spiegelung oder auch zur Untersuchung des Mund- und Rachenraums.

Was man außerdem bereits während einer Tumor-Entfernung wüsste: Ist der Gewebe-Schnittrand "sauber", also tumorfrei? Das ließe sich während der OP direkt durch die eine Untersuchung des Gewebes klären, was für den Chirurgen ein großer Gewinn wäre, wie Prof. Dr. Orlando Guntinas-Lichius, Direktor der Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde am Universitätsklinikum Jena, der auch Partner des CRIMSON-Projekts ist, bestätigt.