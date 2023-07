Kinder können sich gut in ihre Mütter hineinversetzen Jenaer/Leipziger Studie: Mädchen reagieren cooler auf gestresste Mütter als Jungen

Hauptinhalt

Viele Mütter erleben Stress nicht nur im Beruf, sondern auch zuhause. In einem Forschungsprojekt des Uniklinikums Jena und des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften in Leipzig (MPG) wurde nun untersucht, was mit Kindern geschieht, die dauerhaft dem Stress der Mutter ausgesetzt sind. Das Ergebnis: Kinder fühlen den akuten Stress ihrer Mütter sowohl emotional als auch physiologisch mit.