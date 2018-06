Dr. Christian Rödel Bildrechte: MDR/Carsten Möbius

"Die Leistung aller Kraftwerke in den USA sind 17 Terrawatt. Und dieser Laser hat aber 200 Terrwatt." Also etwa zwölf Mal so viel. Aber wie kriegt man das hin? Das Geheimnis liegt darin, dass man die Energie der Laser in einem unglaublich kurzen Zeitintervall konzentriert. Wie in einem Blitz, der zwar nur die Energie einer halben Tankfüllung hat, die aber in unglaublich kurzer Zeit freisetzt.



Über ein System von Spiegeln und Linsen werden also zwei Laserstrahlen direkt aufeinander geschossen - diese Kollision dauert nur ein paar Femtosekunden. Das ist so unvorstellbar kurz, dass deren Energie unvorstellbar groß ist: