"Es ist auffällig, dass Depressionen, Burnout oder andere Nervenleiden mittlerweile bereits in einer sehr frühen Lebensphase auftreten und Auswirkungen auf die Erwerbssituation haben", sagt Stefan Holzer von Swiss Life Deutschland. Die Psyche sei mittlerweile mit 37 Prozent die häufigste Ursache für eine Berufsunfähigkeit.



Laut einer Studie der Krankenkasse DAK-Gesundheit ist auch die Zahl der Fehltage wegen psychischer Erkrankungen in den vergangenen Jahren stark angestiegen: 2021 gab es einen neuen Höchststand mit 276 Fehltagen je 100 Versicherte. Die Zahl lag damit um 41 Prozent über der von 2011. Ein psychischer Krankschreibungsfall dauerte durchschnittlich 39,2 Tage – auch dieser Wert war so hoch wie noch nie. Dazu wuchs die Zahl der Anpassungsstörungen, also verschiedenartige Angst- oder Trauerzustände, zuletzt am stärksten an.



Bei den einzelnen Berufsgruppen gibt es zudem auch größere Unterschiede. So ist laut einer Studie des AOK-Bundesverbands das Burnout-Risiko bei Pflegekräften besonders hoch. Seit 2012 ist deren Anteil um mehr als 15 Prozent gestiegen, unabhängig von Geschlecht oder Alter. 2021 war die Gefahr, in der Pflege ein Erschöpfungssyndrom zu erleiden, fast doppelt so hoch wie in allen anderen Berufsgruppen.