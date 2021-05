Während die Zahl männlicher Teilnehmer in fast allen Bundesländern überwiegt und damit nach wie vor ein altes Rollenklischee im MINT-Bereich repräsentiert, bilden Thüringen (65 Prozent weiblich) und Sachsen (50 Prozent weiblich) hier eine Ausnahme. In Baden-Württemberg sind immerhin noch 46 Prozent weiblich, in Brandenburg, Hessen und im Saarland tritt hingegen keine einzige Teilnehmerin an. Zwar lag die Mädchenquote mit vierzig Prozent im vergangenen Jahr deutlich höher. Trotzdem ist die weibliche Unterzahl ein ungebrochenes Muster, das sich auch in den aktuellen Zahlen des MINT-Nachwuchsbarometers widerspiegelt. Demnach sind z.B. nur ein Viertel der Studierenden, die ein Ingenieurwissenschaftliches Studium beginnen, Frauen. Genau so hoch ist der Anteil an Schülerinnen, die Physik als Leistungskurs in der Schule wählen.