Was sind die Batterien der Zukunft? Wie kann Mathe-Pauken trotz Homeschooling Spaß machen? Was machen Motorrad-Biker ohne Navi? So vielfältig die diesjährigen Fragen der Nachwuchstüftlerinnen und -tüftler aus Sachsen-Anhalt auch waren, so clever sind ihre Erfindungen für die Probleme des Alltags. Insgesamt 62 MINT-Talente nahmen am Mittwoch bei der Endrunde des Landeswettbewerbs in Sachsen-Anhalt teil – wegen der Corona-Pandemie im Digitalformat.

MDR WISSEN hat die Preisverleihung live aus dem Technologiepark Weinberg Campus in Halle übertragen und gemeinsam mit Wettbewerbsleiterin Beate Enzian die Siegerprojekte gekürt.

Trotz Corona viele Teilnehmende

Selbst für Enzian, die schon seit 15 Jahren bei Jugend forscht dabei ist, sei die diesjährige Ausgabe eine besondere Herausforderung gewesen, deutet sie zu Beginn der Preisverleihung im Gespräch mit MDR WISSEN-Moderatorin Daniela Schmidt an. "Wir hatten zu Beginn die Befürchtung, dass wegen Corona so viele Projekte zurückgestellt werden, aber wir hatten über 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer", sagt sie. Ein guter Schnitt, denn im vergangenen Jahr – ohne Corona – seien es mit 234 nur wenig mehr gewesen. Besonders in den Fachgebieten Biologie und Technik habe es sehr starke Einreichungen gegeben.

Für diese sechs Gewinnerprojekte aus Sachsen-Anhalt geht es nun beim digitalen Bundesfinale in Heilbronn im Mai weiter. Dort treten sie dann auch gegen die Finalistinnen und Finalisten aus Sachsen und Thüringen an.

MatheX – Sprachbasiertes & individualisiertes Training der mathematischen Basiskompetenzen

Ob Zahlenfolgen, lineare Funktionen oder Differenzialrechnung – im Mathe-Unterricht gilt wieder einmal: alles baut aufeinander auf. Nicht alle Schulkinder haben aber auf Anhieb ein "Mathe-Brain" – manche müssen sich durch diese Materie quälen. Wird in der Grundschule etwas nicht richtig verstanden, wird das Aufholen des Unterrichtsstoffs mit der Zeit immer schwieriger.

Umso mehr gilt das in Zeiten des Homeschoolings. Auf die Vermittlung jenseits des Klassenzimmers kommt es also an, wird sich der Hallenser Stefan Neuber (17) da wohl gedacht haben. Er entwickelte eine App, mit der Schülerinnen und Schüler auf ihrem Smartphone an ihren Mathe-Skills trainieren können. Das interaktive Lernen soll hier ganz zeitgemäß mittels Spracheingabe und -synthese funktionieren.