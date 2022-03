Die Regionalsieger präsentierten ihre Arbeiten in einer Live-Veranstaltung. Dabei mussten sich die jungen Forscherinnen und Forscher auch den Fragen der Jury stellen, konnten aber gleichzeitig auch viele nützliche Kontakte zu Fachleuten aus verschiedenen Wissenschaftsgebieten knüpfen. Die Gewinner lösten ein Ticket zur Endrunde des Wettbewerbs in Lübeck. 2021 kamen 169 Jugendliche in das große Finale, darunter allerdings nur 45 Mädchen.

Preise gibt es in insgesamt sieben Kategorien (Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik und Informatik, Physik, sowie Technik) zu gewinnen, dabei werden jeweils Sieger in den beiden Wettbewerben "Schüler experimentieren" (für Schülerinnen und Schüler bis 14) und "Jugend forscht" bestimmt. Am Mittwoch (30. März) war zunächst Sachsen-Anhalt an der Reihe, wo die Auszeichnung coronabedingt wieder virtuell stattfand.