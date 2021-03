3D-Drucker sind inzwischen für die Industrie nicht mehr wegzudenken. Wie bei einem Tintenstrahldrucker wird hier computergesteuert Schicht für Schicht aufgebaut, um maßgeschneiderte Teile herzustellen. Aber geht das auch mit menschlichem Gewebe? Theresa Weber (17), Donata Henkel (18) und Celina Stitz (18) vom Albert-Schweitzer-Gymnasium in Erfurt haben dies anhand einer Ohrmuschel untersucht. Dafür erstellten sie mit einer Smartphone-App ein 3D-Modell eines Ohres und druckten dieses anschließend einmal mit einem herkömmlichen 3D-Drucker und ein weiteres Mal mit einem sogenannten Bioprinter aus. Der Einsatz ihres genutzten Verfahrens könnte in der Medizin die Fertigung von patientenspezifischem Gewebe mit geringem Zeitaufwand ermöglichen, schreiben sie in ihrer Projektbeschreibung. Das Potenzial ihrer Forschung sah die Jury ebenfalls so. Deshalb geht’s für die drei Nachwuchsforscherinnen nun zum Bundesfinale.

Plastik oder Kunststoffe sind Alleskönner und aus unserem Leben nicht mehr wegzudenken, da sie in vielen Bereichen Anwendung finden. Sie sind relativ einfach und günstig herzustellen und bestechen durch eine lange Haltbarkeit. Doch das wird zunehmend zu einem Problem, wie sich an der Vermüllung unserer Ozeane zeigt. Gleichzeitig werden sie aus fossilen Rohstoffen gefertigt – und die gehen bekanntlich irgendwann zur Neige. Alternativen sind also nötig. Und so eine haben Clara Sophie Buchwald (18, aus Erfurt), Dorothea Thomas (18, aus Erfurt) und Bastian Preuk (18, aus Sömmerda) mit den Polyhydroxyalkanoaten (PHA) gefunden. Sie sind sogenannte biogene Polyester, welche von vielen unterschiedlichen Mikroorganismen als Speicherstoffe angelegt werden. Die haben den Vorteil, dass sie aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen werden und biologisch abbaubar sind. Dies haben die Nachwuchsforschenden am Bakterium Cupriavidus necator erforscht, da diese sehr hohe PHA-Mengen anhäufen können – also so für die Industrie besonders effizient sind.