Die nächste Stufe steht jetzt an: Die Regionalsieger präsentieren ihre Arbeiten in einer Live-Veranstaltung. Dabei müssen sich die jungen Forscherinnen und Forscher auch den Fragen der Jury stellen, können aber gleichzeitig auch viele nützliche Kontakte zu Fachleuten aus verschiedenen Wissenschaftsgebieten knüpfen. Wer in diesen Landesauscheiden überzeugt, fährt dann im Mai zur Endrunde des Wettbewerbs nach Lübeck. 2021 hatten 169 Jugendliche ein Ticket für das große Finale gelöst, darunter waren nur 45 Mädchen.