Das diesjährige Motto des Bundeswettbewerbs "Jugend forscht" lautet zwar "Zufällig genial", doch die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer landen in diesem Forschungswettstreit nicht durch Zufall, sondern durch viel Fleiß und ordentlich Hirnschmalz. Um Jugend forscht zu gewinnen, müssen die Nachwuchsforscherinnen und -forscher einige Stufen erklimmen und sich gegen eine harte Konkurrenz durchsetzen. Und wer jetzt glaubt, hier ginge es um Knallgasexperimente und Pappmaschee-Vulkane ist völlig auf dem Holzweg. Die Gewinnerinnen und Gewinner des Landeswettbewerbs Sachsen haben knallharte Wissenschaft zu bieten.

Insgesamt in sieben Kategorien konnten die jungen sächsischen Forschenden die Jury von sich und ihren Arbeiten überzeugen. Dazu gehören die Bereiche Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik und Informatik, Physik, sowie Technik. Gewinner werden jeweils in den beiden Wettbewerben "Schüler experimentieren" (für Teilnehmende bis 14 Jahre) und "Jugend forscht" gekürt. Eine Besonderheit: Dresden hatte die einzige Präsenzveranstaltung der Reihe. Die Teilnehmenden konnten die knisternde Spannung bei der Preisverleihung also auf der eigenen Haut spüren.