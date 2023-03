"Jugend forscht" und "Schüler experimentieren" – in gleich zwei Wettbewerben messen sich die Talente aller mitteldeutschen Bundesländer in dieser Woche. Wer wird beste Nachwuchsforscherin und bester Nachwuchsforscher, wer gewinnt in den einzelnen Kategorien und schafft es zum Bundeswettbewerb vom 18. bis 21. Mai in Bremen? Die Landeswettbewerbe finden vom 29. März bis 1. April statt.

Sachsen-Anhalt beginnt am 30. März in Halle auf dem Weinberg Campus. In den beiden Kategorien "Jugend forscht" (von 15-21 Jahren) und "Schüler experimentieren" (ab Klasse 4 bis 14 Jahre) haben sich in diesem Jahr 70 Jungforscherinnen und -forscher über die drei Regionalwettbewerbe in Sachsen-Anhalt für das Landesfinale qualifiziert. Die Teilnehmenden verteilen sich auf 37 Projekte, die in den sieben Fachgebieten Arbeitswelt, Biologie, Chemie, Geo- und Raumwissenschaften, Mathematik/Informatik, Physik und Technik eingereicht wurden.

In Thüringen haben es 70 Mädchen und 80 Jungen mit 71 Projekten zum Landeswettbewerb geschafft, der am 31. März 2023 im Volkshaus Jena stattfindet. Insgesamt hatten sich im Jahr 2023 in Thüringen 608 Nachwuchsforschertalente mit 274 Projekten für den Wettbewerb angemeldet, 316 bei "Schüler experimentieren" und 292 in der Sparte "Jugend forscht". Die große Anzahl von Mädchen in Thüringen ist ein Spitzenwert innerhalb des Wettbewerbes. "Der Wettbewerb motiviert offensichtlich dazu, sich für die MINT-Fächer zu begeistern und bildet eine sehr gute Basis für die Förderung junger Menschen", so Dr. Sven Günther, Vorstand der Stiftung für Technologie, Innovation und Forschung Thüringen.

Sachsen hat den 1. April für seinen Landeswettbewerb gewählt. In diesem Jahr findet die Veranstaltung zum ersten Mal im Porsche-Zentrum statt. Das Unternehmen ist neuer Pate für die Nachwuchsforscherinnen und -forscher aus Sachsen. Ab 13 Uhr gibt es die Projektpräsentationen, um 17 Uhr werden die Siegerinnen und Sieger gekürt.