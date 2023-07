Ein ICM-Forschungsteam hat außerdem erst jüngst eine Studie publiziert, in der sie die Geschwindigkeit der Erwärmung des Wassers analysiert haben. Demnach erwärmt es sich je 100 Jahre um etwa zwei Grad. An einigen Stellen wie zum Beispiel bei L’Estartit an der Costa Brava seien es sogar drei Grad pro Jahrhundert, schrieben die Forschenden in ihrer Analyse.