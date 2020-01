Forscher der Universität Nottingham in Großbritannien haben jetzt untersucht, welche Folgen das für die Klimaemissionen der Region hat. Ihre Daten zeigen: Junge Plantagen geben 50 Prozent mehr Treibhausgase an die Umwelt ab, als bestehende, ausgereifte Pflanzungen.

Dabei laufen die gleichen Prozesse ab, wie bei jeder Trockenlegung eines Moores. Moore sind sogenannte Kohlenstoffsenken. In ihren Böden werden abgestorbene Tiere und Pflanzen teilweise über Jahrtausende gespeichert, ohne dass Sauerstoff an sie herankommt. Wird ein Moor gerodet und trocken gelegt, wird der Boden mit Sauerstoff durchlüftet. Dadurch wird die Kompostierung in Gang gesetzt, bei der die Treibhausgase CO2, Methan und Distickstofftetroxid (N2O4) freigesetzt werden.