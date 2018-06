Gemütlich nach dem Feierabend ein kühles Getränk auf der Terrasse oder im Biergarten einnehmen - so lässt es sich leben! Doch mit etwas Pech fliegt ein Schwarm laut brummender Insekten vorbei und stößt nebenbei am Sonnenschirm an, landet auf dem Grill oder in den Haaren: die Junikäfer. Und obwohl wir mitten im Juni sind, ist das zu früh, so ein Bericht der Städtischen Zeitung in Halle (StäZ), die sich dabei auf Joachim Händel beruft, einen Entomologen (Insektenexperten) der Universität Halle-Wittenberg: