Wer laue Sommerabende im Freien genießt, kriegt es im Juni mit ihnen zu tun: den Junikäfern. Ausgesprochen schlechte Flieger, die den längsten Abschnitt ihres Lebens schon hinter sich haben, wenn sie nächtens in unsere Erdbeerbowle stürzen oder sich in unseren Haaren verfangen. Junikäfer greifen Menschen aber nicht gezielt an, wie mancher meinen könnte. Sie sind einfach richtig schlechte Flieger, weil die Natur sie schlicht nicht für flotte Ausweich- und Fluchtmanöver ausgestattet hat. Sie fliegen nämlich nachts, wenn die Vögel, die sie fressen könnten, schlafen. Sie suchen nach Bäumen, und so eine Menschensilhouette in der Nacht, die sich nicht groß bewegt – da kann man sich schon mal irren, so aus Käfersicht. Viel Zeit zum Lernen, das ist ein Baum, das ist ein Mensch, hat der Junikäfer ohnehin nicht. Als brummender, bräsig durch die Luft taumelnder Käfer ist er schließlich nur wenige Wochen unterwegs.

Junikäfer fressen im Dunkeln

Der Maulwurf, ein unsichtbarer Arbeiter: er frisst Junikäfer-Larven Bildrechte: imago images/BIA Die längste Zeit ihres Lebens verbringen die Herrschaften als Larve im Boden und ernähren sich dort von Gras- und anderen Wurzeln. In unseren Breitengraden sind das meist zwei Jahre, weiß Käferspezialist Alexander Schneider vom Senckenberg-Institut, und er setzt nach: "Wenn nicht was dazwischenkommt. Ein Maulwurf zum Beispiel, dem die Larve in sein Gangsystem plumpst." Ein Wildschwein, das so eine Larve ausgräbt, eine Krähe, oder sogar ein Waschbär. Oder, weniger dramatisch, ein kalter Winter zum Beispiel, der die Entwicklung zum Käfer um ein Jahr verzögert. So erklären sich Schwankungen in den Populationen, dass in einem Sommer mal mehr, im anderen mal weniger dieser trägen Flieger herumfliegen.

Aber wie ist das eigentlich, erst fressen sie als Larve unseren Rasen von unten kaputt, und dann geht’s oberirdisch weiter? Was fressen sie dann? Blätter von Laubbäumen, sagt Biologe Schneider, bisweilen gebe es auch Junikäfer-Fraßspuren an Nadelbäumen. Die Weibchen brauchen nämlich Energie zum Eierlegen. Ob und was Männchen in ihren wenigen Wochen an der frischen Luft fressen, ist nach heutigem Forschungsstand unklar. In Gefangenschaft fressen adulte männliche Exemplare jedenfalls nichts, sagt der Biologe.

Lebenszyklen im Vergleich

Bildrechte: imago images/blickwinkel Schaut man auf den Lebenszyklus der Junikäfer, ist das aus Menschsicht echt ernüchternd. Jahrelang im Erdreich, und nur ein paar Wochen an der frischen Luft und dann auch nur nachts, ohne was zu futtern?! Im Reich der Insekten ist das Phänomen nicht selten. Man denke nur an die Glühwürmchen. Drei Jahre treiben sie sich als schneckenfressende Larven in der Dunkelheit am Waldboden herum, dann blinken die Männchen 10 bis 14 Tage abends in der Luft, um Fortpflanzungswillen zu signalisieren, und die Weibchen hocken auf Grashalmen und blinken zurück. Und zwar ohne jede Nahrungsaufnahme in dieser Entwicklungsphase, denn für diese Lebenszeit hat die Natur den Glühwürmchen nicht mal Verdauungsorgane mitgegeben. Das Konzept der Natur ist bei vielen Insekten simpel, fliegen und, pardon, vögeln in den wenigen Lebenswochen.

Junikäfer: Wichtige Player in der Natur