Es gibt keinen Grund, den Junikäfer zu bekämpfen. Die Tiere sind für die Vegetation in Schrebergärten überhaupt nicht schädlich. Hier und da wird mal ein Blatt angeknabbert. In Massen aber können die Larven schon mal eine Wiese vernichten. Sie fressen die Wurzeln der Gräser an.

Was gegen die Engerline im Rasen wirkt, darüber scheiden sich die Geister. Im Internet kursieren dazu allerlei Tipps, vom Anpflanzen von Rittersporn und Geranie, die die Larven angeblich nicht mögen über Knoblauchtee, den man über dem Rasen verteilen soll bis zu einem speziellen Gartenvlies, mit dem der Rasen abgedeckt wird. Wer einen recht naturnahen Garten sein eigen nennt, wird wohl nicht um ein paar Junikäfer-Larven herumkommen. Da bietet es sich an, die Engerlinge an einem bestimmten Platz zu locken. Am besten soll ein Platz in der Nähe des Komposts sein, schön mit Löwenzahn bewachsen. Dann freuen sich sicher auch Igel & Co. über einen proteinreichen Extra-Snack.