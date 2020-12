Jupiter und Saturn in einer Linie mit der Erde. So standen die Planeten am 21. Dezember.

400 Jahre ist es her, dass Jupiter und Saturn von der Erde aus gesehen so nahe standen. Manche halten die Konstellation auch für eine mögliche Erklärung des Sterns von Bethlehem – aber dafür gibt es keine wissenschaftlichen Belege. So bleibt die Große Konjunktion passend zur Wintersonnenwende ein faszinierendes Schauspiel am frühen Abendhimmel. Und während in vielen Teilen Mitteldeutschlands Wolken die Sicht versperrten, hatten die Sachsen Glück mit dem Wetter, wie etwa Jana aus Dresden es in ihrem Tweet beschreibt.