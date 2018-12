Ein Teleskop auf Hawaii lieferte die ersten Aufnahmen des Objekts, das pinkes Licht reflektiert. Ein Observatorium in Chile bestätigte dann die Entdeckung: Am Montag gab das Minor Planet Center der internationalen Astronomen-Vereinigung IAU bekannt, dass Wissenschaftler den bisher am weitesten von der Sonne entfernten Zwergplaneten entdeckt haben.