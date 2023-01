Allerhand Vorteile mit Polyphenolen Zu den Antioxidantien zählt die Gruppe der natürlich vorkommenden Polyphenole. Sie finden sich in Obst, Gemüse, aber auch Getränken wie Tee, Kaffee und sogar Rotwein und Bier. Durch Polyphenole wird die Oxidation gesunder chemischer Substanzen und Organe im Körper verhindert oder verzögert, sie schützen also vor Schäden. Auch in der Lebensmittelindustrie: Dort werden sie eingesetzt, damit insbesondere Fette nicht oxidieren und Lebensmittel in ihrer Qualität nicht schlechter werden, also z.B. ranzig oder das eigentliche Aroma verlieren.