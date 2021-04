Potsdamer Prognose Werden wir den Klimawandel im Kaffee schmecken?

Hauptinhalt

Viele Kaffee-Gourmets schwören auf Arabica-Bohnen. Die werden nur in fünf Regionen weltweit angebaut, u.a. in Äthiopien. Allerdings haben diese Pflanzen höhere Ansprüche an ihre Umwelt. Ändert sich das Klima, sieht es schlecht für sie aus – und die Leute, die von ihrem Anbau leben, wie zum Beispiel in Äthiopien. Das deutet eine Studie aus Potsdam an.