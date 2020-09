Der Bremer Chemie-Professor Nikolai Kuhnert forscht schon seit 20 Jahren an Kaffee und seiner Wirkung auf unsere Gesundheit. Auf einer Konferenz, so erzählt er, habe er einen brasilianischen Professor für Lebensmittelchemie getroffen, der ihm von einer spannenden Probenserie erzählt habe: 67 Röstkaffee-Proben aus verschiedenen Regionen Brasiliens hatte Daniel Granato gesammelt. Sie stammten aus konventionellem und biologischem Anbau, erläutert Kuhnert.

Der konventionelle Kaffee enthält im statistischen Durchschnitt mehr Chlorogensäuren als der organisch angebaute. (…) So über den Daumen gepeilt, reden wir etwa über 20 Prozent im Schnitt Unterschied - also durchschnittlich 20 Prozent mehr Chlorogensäuren im konventionell angebauten Kaffee.

Warum das so ist, kann der Chemiker nur vermuten. Frühere Studien hätten gezeigt, dass Pflanzen die Stoffe vor allem zur Abwehr und bei Stress produzieren würden - also zum Beispiel um Schadstoffe abzuwehren. Das spreche dafür, dass die Bio-Kaffeepflanzen weniger unter Stress stünden. Aber was heißt das jetzt: Sollten wir also nicht mehr zum Bio-Kaffee greifen obwohl er viel besser für die Umwelt wäre? Das sei die völlig falsche Schlussfolgerung, so Kuhnert. Er hat einen anderen Tipp: