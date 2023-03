Der Kaiserschnitt gehört zu den großen Errungenschaften der Medizin und hat die Kindersterblichkeit deutlich verringert. Gleichzeitig warnen Mediziner davor, dass dieser Eingriff öfter genutzt wird, als es nötig ist. Erst seit 2020 gibt es in Deutschland eine Leitlinie, die Ärztinnen und Ärzten bei der Entscheidung für oder gegen einen Kaiserschnitt unterstützen soll. Wie wichtig das ist, zeigen die Zahlen. Kaiserschnitte werden weltweit immer häufiger durchgeführt. In Deutschland wurden im Jahr 2021 237.000 Frauen per Kaiserschnitt entbunden, meldete das Statistischen Bundesamt erst im Februar. Das ist fast jede Dritte (30,9 %) und bedeutet eine Verdopplung seit 1991, als dieser Wert bei 15,3 Prozent lag.

Viele wissenschaftliche Studien haben sich in den vergangenen Jahren mit dem Thema beschäftigt und gezeigt, wo Kaiserschnitte problematische Folgen haben können. So haben Kinder, die per Kaiserschnitt zur Welt kommen, ein höheres Risiko für Autoimmunkrankheiten wie Asthma, Typ-1-Diabetes und entzündliche Darmerkrankungen. Lange Zeit wurde angenommen, dass Kaiserschnitt-Kinder später stärker zu Übergewicht neigen. Das konnte eine Untersuchung im Jahr 2019 widerlegen. Die neue Untersuchung aus Dänemark ging jetzt einer anderen Frage nach: Beeinflusst die Geburt per Kaiserschnitt die schulischen Leistungen und die Intelligenz der Kinder?

Abschlussquote geringer, Intelligenz nicht

Die Forschenden untersuchten in dieser Kohortenstudie (zwei oder mehr Gruppen 'Kohorten' werden über eine definierte Zeitspanne beobachtet) alle dänischen lebendgeborenen Kinder in den Jahren 1978–2000. Sie nutzten die Daten zu Schwangerschaften, Geburten, Eltern, Schulnoten und Intelligenz der Kinder aus dänischen Registern. Nach statistischer Bereinigung waren das Daten über 1.408.230 Kinder. Die Ergebnisse: Die Chancen auf einen Abschluss der Sekundarstufe I und II für per Kaiserschnitt geborene Kinder waren signifikant geringer, am deutlichsten bei der Sekundarstufe I (Schüler bis 16 Jahre). Dort lag die Abschlussquote der Kaiserschnittkinder um 13 Prozent niedriger im Vergleich zu den natürlich geborenen. Im Sekundarbereich II (Schüler im Alter von 16 bis 17 Jahren) lag die Abschlussquote sieben Prozent niedriger. Auch zur Wehrpflicht, für die alle dänischen männlichen Staatsbürger vor einer dänischen Einberufungsbehörde für den Militär- oder Zivildienst erscheinen müssen, wurden Kaiserschnittkinder fünf Prozent seltener zugelassen. Die Unterschiede in den Notendurchschnitten und den Intelligenzwerten waren jedoch laut den Forschenden sehr gering.