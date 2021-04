Mikrobiom und Immunsystem Wie sich Kaiserschnitt-Kinder von anderen unterscheiden

Anna Heintz-Buschart war Mitautorin der Studie und arbeitet am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. Sie war maßgeblich daran beteiligt, die unterschiedliche Zusammensetzung der Mikroorganismen, also das Mikrobiom, der beiden Gruppen sichtbar zu machen: "Also es gibt Unterschiede und diese Unterschiede sind teilweise auch nach einem Jahr immer noch sichtbar. Manche von diesen Unterschieden können eine Wirkung auf das Immunsystem haben, wir haben aber zum Beispiel auch Unterschiede in der Resistenz gegenüber mikrobiellen Substanzen, also Antibiotika gefunden."

Bei einem Kaiserschnitt wird der Mutter in der Regel ein Antibiotikum gegeben. Das heißt, das Baby kommt schon vor der Geburt damit in Berührung. Das, was wir alle so fürchten, nämlich Antibiotikaresistenzen, könnte also bereits als erste Reaktion der Bakterien im Darm beim Neugeborenen beginnen. Die beiden Gruppen haben de facto unterschiedliche Mikroorganismen im Darm. Nach der Geburt ist dieser Unterschied besonders groß, über die Zeit gleicht er sich etwas an. Aber eben nicht vollständig. Und gerade die Stimulation der Immunzellen bleibt unterschiedlich. Die Forschenden wollen nun herausfinden, was diese Unterschiede im ersten Lebensjahr für Langzeitfolgen haben könnten. Denn darauf gibt es Hinweise, so Anna Heintz-Buschart: