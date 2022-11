Bei einer weiteren Studie der Universität Oxford wurde untersucht, wie hoch das Risiko für Beckenbodenkomplikationen bei einem zweiten Kaiserschnitt ist. Dazu werteten die Forschenden die Daten von insgesamt 47.414 Frauen aus, die ihr erstes Kind per Kaiserschnitt entbunden hatten. Von ihnen erhielten 15.742 Gebärende auch beim zweiten Kind eine Sectio, während 31.672 Frauen vaginal entbanden. Im Ergebnis war die Gefahr für eine Beckenbodenoperation bei der vaginalen Geburt doppelt so hoch wie beim Kaiserschnitt - insgesamt aber mit 1.159 der 47.414 Niederkünfte relativ gering.



Laut den Studienautoren sollten diese Erkenntnisse künftig in die Geburtsberatung mit einfließen. Allerdings werden andere Risiken eines Kaiserschnitts wie etwa Nachteile für die Darmflora des Babys nicht thematisiert. Auch kann sich die Sectio später negativ auf das Immunsystem des Kindes auswirken und zu Diabetes führen. "Ich würde einer Frau nicht per se zu einem Kaiserschnitt raten, weil sie mit der Sectio, also einer Operation, die auch mannigfaltige Komplikationsmöglichkeiten hat, eine zukünftige Operation gegebenenfalls vermeiden möchte, aber dies auch nicht sicher kann", resümiert Dr. Anne Heihoff-Klose von der Uniklinik Leipzig, die nicht an der Studie beteiligt war.