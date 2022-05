Die Effekte sind kontrovers diskutiert, die Beweislage für den Menschen dünn. Aber: Bei Tierversuchen haben sich in der Vergangenheit durchaus erfreuliche Ergebnisse gezeigt. Jetzt kommt ein weiteres hinzu: Bei einigen Mäusen hat die restriktive Kalorienaufnahmen bereits für positive Gesundheitseffekte gesorgt. Eine aktuelle Studie im Fachblatt Science zeigt, dass zwölfstündiges Fasten besonders vorteilhaft für die Nager ist. Die Nahrungsaufnahme sollte zudem nachts erfolgen. Bevor falsche Schlüsse gefolgert werden: Die Tiere sind nachtaktiv und ernähren sich natürlicherweise zu einer Zeit, in der wir besser schlafen und uns nicht lüstern am Kühlschrank bedienen.

Warum diese restriktive Form der Kalorienaufnahme für Mäuse lebensverlängernd wirkt, ist allerdings unklar. Zwar scheint die geringere Energieaufnahme entscheidend, aber auch der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme und die Häufigkeit der Fütterung könnten wichtige Schlüsselkomponenten sein. Die Forschenden haben die Mäuse dazu in sechs Gruppen aufgeteilt. Bis auf die Kontrollgruppe mit uneingeschränktem Futterzugang unterschieden sich die Nager-Teams nicht in der Menge des Essens, sondern im Tagesmuster. So wurde deutlich, dass die Kalorienbeschränkung für die Tiere lebensverlängernd wirkt, insbesondere dann, wenn sie mindestens zwölf Stunden fasteten und das Futter nachts zu sich nahmen. Die Forschenden zeigten weiterhin, dass eine Kalorienbeschränkung in der Nacht altersbedingte Veränderungen verbesserte – z.B. eine Genexpression im Zusammenhang mit Entzündungen. Die Studie ist damit nach den Worten von Altersforscher Rafael de Cabo vom National Institute on Aging (Baltimore/USA) eine "elegante Demonstration", dass es nichts bringt, "wenn man seine Kalorienzufuhr einschränkt, aber dann zu den falschen Zeiten isst".