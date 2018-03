Ende Februar war es viel zu warm – am Nordpol. Während Deutschland und das übrige nördliche Europa von eisigem Frost erfasst wurden, erwärmten milde Winde die Luft im Norden Grönlands und in der Arktis auf plus sechs Grad Celsius. Die Folge: Auf dem Polarmeer bildete sich deutlich weniger Eis. Laut dem deutschen Alfred-Wegener-Institut waren nur knapp 14 Millionen Quadratkilometer mit Eis bedeckt, das sei in der Region der niedrigste Durchschnittswert gewesen seit Beginn der Satellitenmessungen im Jahr 1978, so die Forscher.