Hier fliegen die gepflückten Kamillen-Köpfchen in den Sammelbehälter Bildrechte: Matthias Schnelle

Kamillentee im Supermarktregal ist für uns so selbstverständlich wie das Wasser aus dem Hahn. Die Meldung des Julius Kühn-Instituts lässt uns deshalb den Kamillentee ganz anders betrachten, denn der robusten Pflanze machen seit etwa zwei Jahrzehnten vermehrt Schädlinge zu schaffen. Einer davon wurde jetzt vom Julius Kühn-Institut identifiziert, ein Pilz der Gattung Rhexocercosporidium, "getauft" auf den Namen Rhexocercosporidium species nova.

Wissen, mit wem man es zu tun hat, ist das eine. Aber wie man damit umgeht, ist dann der nächste Schritt. Und vor dem steht die Forschung noch. Zwei Wege sind dabei denkbar – sind der Pilz und seine Eigenarten genau erforscht, sieht man, welches Pflanzenschutzmittel sich eignet. Oder man züchtet eine Kamille, die resistent ist gegen den Pilz.

Kamille - gegen was die Heilpflanze sonst noch kämpft

Die Heilwirkung der Kamille leidet unter dem Pilzbefall. Und die Pflanze treibt nach dem Köpfen keine neue Blüte. Bildrechte: Katja Sommerfeld Aber nicht nur Rhexocercosporidium species nova schadet der Kamille. Auch ein 0,2 Millimeter großer Käfer, Microplontus rugulosus, der runzlige Kamillekleinrüssler und die Schadpilze Echter und Falscher Mehltau sowie Septoria matricariae machen den Kamillenpflanzen zu schaffen. Der Kamillekleinrüssler ist sehr früh, nach der Schneeschmelze aktiv. Er siedelt sich schon im Herbst des Vorjahres in die Herbstkamille ein, wodurch also die erste Kamille im Frühjahr besonders gefährdet scheint. Und wer sich mit Heilkräutern auskennt weiß: Thüringen ist sozusagen Deutschlands größter Heilkräutergarten, allein 90 Prozent der Arznei-Kamille wird hier angebaut.

Was machen die Schädlinge mit der Kamille?

Kamillepflanzen mit Pilzbefall blühen seltener. Ihre Blätter zeigen sogenannte Verbräunungen, die Auswinterungsschäden ähneln. Dem Forschungsinstitut zufolge fallen dann die zweite und dritte Pflücke aus. Pflücke ist der Fachbegriff für den Ernteprozess der Kamille, erklärt Diplom-Agraringenieur Matthias Schnelle, der seit 1989 in der Thüringer Agrargenossenschaft Nöbdenitz arbeitet.

Die Schäden durch den winzigen Kamillekleinrüssler finden sich im Pflanzeninneren. Äußerlich schadet der Käfer der Pflanze da, wo die Larve sie verlässt. Aber auch durch die Fraßtätigkeit der Larven wird der Stängel instabil und die Pflanze kann umknicken. Durch solche Schäden entstehen Einfallstore für Pilze.

Woran die Forschung arbeitet

Man ahnt den Duft der Kamillen, der über den Feldern liegt, wenn die Kräuter blühen. Bildrechte: Matthias Schnelle Die Identifikation des neu identifizierten Schadpilzes ist ein erster Schritt um der Kamille zu helfen. Viele Fragen sind noch offen: Wie hängen die verschiedenen Schädlinge miteinander zusammen? Aus jahrzehntelanger Praxis weiß Matthias Schnelle, dass zum Beispiel der falsche Mehltau, der sich binnen Stunden ausbreitet, in zwei, drei Tagen eine komplette Ernte zunichte machen kann. "Die Blüten verkümmern, die sonst so strahlendweißen Blätter werden grau, die Wirksamkeit der Kamille leidet, die Pflanze schließt ab." Und das ist fatal – die Pflanze altert und vertrocknet und blüht dann kein zweites oder drittes Mal. Wird die Kamille gepflückt, wird sie dagegen zu neuer Blütenbildung angeregt, daher kämmt die Erntemaschine auch nur die Köpfe der Kamille ab.

Microplontus rugulosus, winzig klein, schafft Eintrittstore für andere Schädlinge Bildrechte: Julius Kühn-Institut Aber nicht allein Pilze, wie der echte und falsche Mehltau, der neu gefundene Pilz, oder der winzig kleine Rüsselkäfer, machen den Kamille-Bauern zu schaffen. Es sind vor allem die unberechenbaren Witterungseinflüsse. Besonders gefürchtet bei den Kräuter-Genossenschaften ist der Mai, die Zeit um Himmelfahrt: Das ist der Zeitraum, in dem die Kamille am besten im Saft steht, kurz vor der Pflücke. Maigewitter können dann ganze Ernten dahinraffen, die Pflanzen umknicken lassen, 2017 war so ein Jahr. Der Agraringenieur erinnert sich: "Auf 90 Prozent der Fläche war die Kamille hin, das war noch schlimmer als das Dürrejahr 2018."

Während die Kräuterbauer die Witterungseinflüsse beobachten, sucht die Forschung nach Antworten auf andere Fragen: Wann gedeiht der neu identifizierte Pilz am besten, bzw. am schlechtesten, was beeinflusst den Prozess der Sporenbildung, welche Rolle spielen Hitze, Trockenheit, Niederschläge. Momentan weiß man nur, wann die Sporenlager aus der Pflanze hervorbrechen. Wichtig wäre aber, den Pilz unabhängig von Witterungseinflüssen und in der Pflanze in frühen Entwicklungsstadien zu finden. Dafür fehlen noch entsprechende Diagnose-Verfahren.

Kamille: Anbau und Lebenszyklen