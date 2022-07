Kann eine Infektion mit dem Grippe-Erreger-Influenza dazu führen, dass eine gleichzeitige oder kurz darauf stattfindende Ansteckung mit dem Covid-19 Erreger Sars-CoV-2 milder verläuft? Das scheint zumindest bei Hamstern der Fall zu sein, wie eine neue Studie in der Fachzeitschrift "Journal of Virology" zeigt. Eine Infektion von Lungengewebe bremste dort die Ausbreitung von Coronaviren, wenn die Tiere gleichzeitig mit beiden Erregern infiziert worden waren. Das passierte auch, wenn die Ansteckung mit Corona drei Tage nach der Ansteckung mit Influenza erfolgte.

Heißt das jetzt, dass eine Grippe vor einem schweren Corona-Verlauf schützt? Dass dieser Rückschluss nicht ganz abwegig ist, deuten vorangegangene Studien an, die gezeigt hatten, dass eine von Rhinoviren ausgelöste Erkältung Coronainfektionen erschwert . Grund könnte in beiden Fällen sein, dass sowohl Influenza als auch gewöhnliche Erkältungsviren die sogenannte Interferonantwort des Körpers stimulieren.

Allerdings zeigen verschiedene Beobachtungen an Menschen, dass eine Doppelinfektion mit Grippe und Corona eher häufiger als seltener zu schweren Krankheitsverläufen führt. Laut einer in The Lancet veröffentlichten Auswertung von Gesundheitsdaten in Großbritannien ging eine Doppelinfektion mit einem vergrößerten Sterberisiko einher. Sind die Aussagen der Hamster-Studie also nicht auf Menschen übertragbar?