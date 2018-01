Mit der Fossa Carolina, dem Karlsgraben, nahm Karl der Große ein gigantisches Projekt in Angriff, das einen durchgehenden Schifffahrtsweg zwischen Rhein, Main und Donau schaffen sollte. 793 n. Chr. wurde mit dem Bau begonnen. Bis heute gilt es als eines der bedeutendsten Verkehrsprojekte des Frühmittelalters in Zentraleuropa. Nun fanden Forscher heraus, dass der Graben nie fertiggestellt wurde.

Bei dem mittelfränkischen Dorf Graben nähern sich die beiden Flüsse Rezat und Altmühl bis auf wenige Kilometer in einem Tal an. Sie sind die Verbindungsarme zum Einzugsgebiet von Main und Donau. Hier sollte der Kanal entstehen. Ein Höhenunterschied von ungefähr 10 Metern musste überwunden werden. Für damalige Verhältnisse stellte das Projekt eine unglaubliche Leistung der Ingenieurskunst dar.

Dieses Vorhaben wurde auch tatsächlich am nördlichen Ende des geplanten Kanals begonnen. Bis unmittelbar an den Bachlauf der Rezat wurde der Karlsgraben ausgeschachtet. Das geplante Südende des Kanals blieb allerdings unberührt. Mittels modernster geophysikalischer, archäologischer und physisch-geographischer Untersuchungen hat das Forscherteam der Universitäten Leipzig, Jena, Hildesheim, Kiel, Berlin und München nun herausgefunden, dass es dort auf mindesten 700 Metern keinerlei Spuren eines schiffbaren Kanals gibt. Auch hätte sich der Flussverlauf der Altmühl während der Karonlingerzeit nur geringfügig verändert. Das gigantische Logistik-Projekt fand also nie einen Abschluss.